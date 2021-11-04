"لاستكمال مشروع المونوريل".. غلق محور المشير طنطاوي للقادم من "مدينة نصر للقاهرة الجديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال رفع القطار بمشروع المونوريل بمحور المشير طنطاوي في الاتجاه القادم من مدنية نصر اتجاه القاهرة الجديدة بالوصلة المقابلة لمركز مؤتمرات "المنارة" مع الاستبقاء على حركة المرور بطريق الخدمة.

ويستلزم الغلق الكلي للمحور المشار إليه بداية من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 3/11/2021 وحتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 4/11/2021 ، وكذا بداية من الساعة 10 مساء يوم الخميس الموافق 4/11/2021 وحتى الساعة 12 ظهر يوم الجمعة الموافق 5/11/2021 دون تعطيل للحركة المرورية.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.