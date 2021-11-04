تعرَّض لمحاولة اغتيال ودفعة سمير غانم.. من هو اللواء حسن الألفي الذي توفي اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

توفي اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 85 عامًا بعد صراع مع المرض.

ولد "الألفي" في مُحافظة الشرقية عام 1936 وتخرج من أكاديمية الشرطة عام 1957 وانضم إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

اللواء "الألفي" كان ضمن أبرز الوزراء في حكومة الرئيس الأسبق محمد حسن مبارك، ظل في منصبه وزيرًا للداخلية 4 أعوام متتالية لكن الواقعة المعروفة بـ"مذبحة الأقصر" كانت سببًا في إقالته.

مذبحة الأقصر كانت هجومًا إرهابيًا مفجعًا وقع في 17 نوفمبر 1997 في الدير البحري بمحافظة الأقصر، وأسفر عنها مصرع 58 سائحا، الأمر الذي أثر سلبًا على السياحة المصرية - آنذاك -.

اللواء الراحل خامس وزير للداخلية في عهد "مبارك"، عمل قبل توليه الوزارة ضابطًا بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ثم محافظاً لأسيوط، ثم محافظاً لسوهاج.

تعرض لمحاولة اغتيال عام 1993 حينما حاول أحد أعضاء تنظيم الجهاد تفجير نفسه في موكب الوزير، وأصيب اللواء الألفي وعدد من حراسه.

ضمن المُصادفات التي رواها اللواء عصام بسيم مؤسس أكاديمية الشرطة في لقاء تلفزيوني سابق، إنّ الفنان الراحل سمير غانم كان من ضمن أفراد دفعة اللواء حسن الألفي ، وأنه لم تجمعه به أية علاقة صداقة، رغم مكوثه داخل الكلية عامين كاملين.

ارتكزت أفكار الوزير الراحل على ضرورة مُكافحة التنظيمات الإرهابية ودحض كل الأفكار والمعتقدات التي ترسخها في عقول كل من يواليهم، فيما رأى دومًا أنه على العالم ملاحظة انتشار الجريمة الإرهابية والاعتراف بها.

وأفصح في لقاء تلفزيوني له حينما كان وزيرًا للداخلية أنه على المجتمع الدولي أن يتعامل مع الإرهابيين كمنظمات مُخربية وليست فكرية أو سياسية، وعلى دول العالم تسليم الإرهابيين لبعضهم البعض تحت مظلة الأمم المتحدة.