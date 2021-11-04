نشرة الحوادث.. النائب العام يكشف تفاصيل "مذبحة الإسماعيلية".. وقصة سيدة أحرقت نفسها في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-"مذبحة الإسماعيلية".. النائب العام يكشف تفاصيل الواقعة ويأمر بحبس المتهم

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس المتهم بقتل مواطن ذبحًا وإصابة اثنين آخرَين بالإسماعيلية، في الواقعة التي تداول فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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-اعتاد تعاطي المخدرات.. شهود عيان على "مذبحة الإسماعيلية" يكشفون تفاصيل الواقعة

كشف شهود العيان في واقعة مقتل شخص وذبحه أمام الماره بالإسماعيلية، تفاصيل ما جرى بين المتهم والمجني عليه.

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-أشعلت النار في نفسها وسارت في الشارع.. تفاصيل انتحار سيدة السلام

لم تجد "صباح" مفرًا من اعتداءات زوجها عليها بالضرب ورفضه الخروج للعمل، وعجزها عن توفير مطالب طفليهما وتكفيهما مذلة السؤال، سوى بالانتحار. أحضرت بنزين وسكبته عليها، وأشعلت النيران في جسدها وخرجت تجري في الشارع.

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-"قيدوه بجنزير وسحبوه بجرار زراعي".. ضبط متهم استعان بآخرين لتأديب نجله بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" بين أهالي قرية "ابن العاص" بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية.. متضمنا قيام ثلاثة أشخاص بتقييد شخص بجنزير حديدي من رقبته والتعدي عليه بالضرب وربط الجنزير بجرار زراعي.

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-"مخدرات بالملايين".. كيف أنهت الداخلية حلم "إمبراطورية الكيف" بالإسماعيلية؟

ألقت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 3 عناصر إجرامية وجار ضبط آخران كونوا تشكيلا عصابيا لإعادة تدوير الهيروين والحشيش والآيس، لمضاعفة كمياتها لتحقيق ثروة طائلة بطريقة غير مشروعة، وترويجها بمختلف محافظات الجمهورية.

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-هروب كلفه حياته.. كواليس انتحار تاجر ماشية شنقا في أبوالنمرس

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات انتحار تاجر ماشية على التخلص من حياته شنقا بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

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-الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي عدد من السيدات على مُعلمة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً قيام عدد من السيدات بالتعدي بالضرب على سيدة بالمنطقة محل سكنها بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.

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-تجديد حبس البرلماني السابق علاء حسانين 45 يوما بقضية "الآثار الكبرى"

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات بقضية "الآثار الكبرى".

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-"كنا بنهزر".. الداخلية تكشف حقيقة فيديو طفلة تدخن سيجارة في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن ظهور طفلة تقوم بتدخين سيجارة مشتعلة .

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-تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" لجلسة 8 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بقضية "فساد الجمارك" لجلسة 8 ديسمبر المقبل.

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-للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 10 متهمين في "فض اعتصام النهضة" لـ 7 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 7 ديسمبر لاستكمال المرافعات.

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