غداً.. البحوث الفلكية يناقش "التوعية بمخاطر التسونامي" في ندوة علمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يعقد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، غداً الخميس ندوة علمية تحت عنوان "التوعية بمخاطر التسونامي" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتسونامي.

وبحسب بيان اليوم، يقدم المعهد برئاسة الدكتور جاد القاضي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض، ندوة حول التوعية بمخاطر التسونامي والتي ستبدأ فعالياتها في تمام الساعة 12 ظهرا.

وأوضح القومي للبحوث الفلكية، أن الحضور "أونلاين" عبر منصة الزووم، وسيتم بث المحاضرة لايف على صفحة المعهد على الفيس بوك.