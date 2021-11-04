مدة السداد والفائدة.. هل يحق للمصريين بالخارج وأصحاب المعاشات الحجز بشقق التمويل العقاري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تُجهز وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتي تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

ووفقا لوزارة الإسكان، فإن الوحدات التي سيتم طرحها، جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما.

ويتساءل المواطنين راغبي الحصول على شقة هل يمكن لأصحاب المعاشات التقديم وكذلك المصريين العاملين في الخارج؟.

أولا.. المصريين العاملين في الخارج:

وفقا لشروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% أو المبادرة القديمة التي صدرت في 2019 يمكن للمصريين العاملين في الخارج الاستفادة من التمويل العقاري، حيث لم تقتصر الشروط على المصريين العاملين في الداخل فقط، بل لكل المصريين.

ويمكن للمصريين العاملين بالخارج التقديم في المشروعات التي يتم طرحها، شرط أن تنطبق عليهم نفس شروط التقديم في الإعلان، وأن يكون للمتقدم محل إقامة في مصر، ويتم التقدم والحجز عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، و ملء وتوقيع استمارة الحجز الموجودة بكراسة الشروط، وإرفاق صورة إثبات الشخصية.

كما يتم تقديم شهادة بإثبات الدخل الشهري التي تم توثيقها من القنصلية ثم وزارة الخارجية، ويتم إضافة دخل الزوجة إذا كانت تعمل، كما يتم إرفاق صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية.

وتشترط البنوك أثناء التعاقد وإنهاء الإجراءات أن يتواجد المتقدم صاحب الطلب شخصيا لإنهاء التعاقد ولا تقبل أي توكيل عن الشخص المتقدم.

وفي مبادرة الـ 3% يكون الدخل الشهري للأعزب أقل من 10 آلاف جنيه و14 ألف جنيه للمتزوج، ولو مرتب المتقدم أكبر من ذلك يستفيد من مبادرة 8% بشرط لا يزيد الدخل الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للمتزوج.

وتصل مدة التمويل في مبادرة الـ3% لـ30 سنة، أما مبادرة في مبادرة الـ8% الحد الأقصى لتمويل الوحدة 25 سنة.

ثانيا.. أصحاب المعاشات:

سمح البنك المركزي لأصحاب المعاشات بالاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3%.

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة من هذه المبادرة، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، وأن لا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة.

كما اشترطت المبادرة الجديدة أن يتم تحويل المعاش إلى الجهة الممولة حتى يستفيد صاحب المعاش من الحصول على وحدة بالتمويل العقاري.

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