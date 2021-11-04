برلماني: برامج مصر في قضية المناخ والتكيف تحمي البشرية والأجيال المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، أمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بأسيوط، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدرك تمامًا أهمية قضية تغير المناخ على كل البشرية؛ خصوصًا الأجيال المقبلة.

وأشاد الكحيلي، في بيان له اليوم الأربعاء، بمشاركة وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسجو، مشيراً إلى أن ذلك يبين الدور التاريخي والحقيقي لمصر في المنطقة، لا سيما أيضًا تطلع مصر لاستضافة قمة تغير المناخ العام المقبل 2022.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والمواصلات في مجلس الشيوخ: إن مصر حملت راية إفريقيا والدول النامية في الدورة 26، وتحدثت على لسان رئيسها بأمور وطلبات واضحة لتنفيذ برنامج التكيف العالمي -باريس- مع تلك الظاهرة لحماية البشرية، مؤكدًا أن مشروعات وبرامج مصر ذات الصلة بقضية تغير المناخ جميعها تهدف إلى حماية الأجيال المقبلة.

وأوضح الكحيلي أن مصر تعمل على أرض الواقع في التكيف ومجابهة مخاطر تغير المناخ من خلال التحول الأخضر وتعميمه في شتى المجالات وتقليل المخاطر الناتجة عن الانبعاثات الغازية وتحويل وسائل النقل إلى وسائل صديقة للبيئة.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بيانه مطالبًا العالم أجمع بالتكاتف في هذه القضية البيئية الأهم على الإطلاق؛ للحفاظ على البشرية والدول ومقدراتها.