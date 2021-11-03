شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لن نمنح لقاح فايزر للطلاب داخل المدارس بسبب ظروف التخزين الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك 8 ملايين جرعة من لقاح "فايزر"، استقبلها البلاد وهناك تدفقات أخرى خلال الفترة المقبل، مشيراً إلى أن مصر تمكنت من جلب كافة اللقاحات العالمية، ولا يوجد أية عقبات أو تحديات في جلب أية كميات أخرى.

وأضاف "مجاهد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر قناة "dmc"، أنه لن يجرى منح اللقاح للطلاب داخل المدارس بسبب الظروف الخاصة بتخزين لقاح "فايزر"، وتابع: "هذا اللقاح له طرق خاصة في حفظه لذلك سيجرى منحه للطلاب بالمراكز المعدة له".

وتابع: "استقبلنا 73 مليون جرعة من مختلف اللقاحات وهناك 34 مليون جرعة منها لم يتم استخدامها حتى الآن، بالإضافة إلى 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر.. والحمد الله لا يوجد تحدٍ في توفير اللقاحات".