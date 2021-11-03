شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة : جواز سفر صحي متاح مجانا اعتبارا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل إصدار جواز سفر صحى، موضحا أنه تطبيق إلكتروني يندرج تحت اسم اطمأن وسيكون بمثابة جواز سفر صحي بجانب الشهادة الورقية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد اليوم، الأربعاء، أن الجواز السفر الصحي تطبيق يتم تحمليه على الهاتف المحمول، وملء البيانات من خلال تسجيل نوع اللقاح، وتاريخ الحصول عليه.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن التطبيق الإلكتروني يتضمن ثلاث ألوان، الأحمر ، يشير أن الشخص لم يحصل على جرعة كورونا، وأصفر حاصل على جرعة واحدة، وأخضر يشير لحصوله على ثلاث جرعات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن رئيس الوزراء، صدق اليوم اتاحة جواز سفر الصحي للمواطنين مجانا، للأغراض الداخلية اعتبارا من غدٍ الخميس، لكنه سيكون متاحا للمسافر مقابل 250 جنيها.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه من أهداف التطبيق تقليل التلاعب في شهادات اللقاح، إضافة إلى تسهيل إظهاره أمام الجهات المختصة لا سيما مع قرار حظر دخول المؤسسات ومقار العمل اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري، مؤكدا أن التطبيق الإلكتروني معترف به دوليا ويُستخدم في كل المطارات العالمية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم السماح للفئة العمرية من 15- 18 سنة لتسجيل نفسهم لتلقي اللقاح عبر موقع تلقي اللقاح، لافتا إلى أنه سيتم إعطاء لقاح فايزر لتلك الفئات من خلال جرعتين يفصلهم 21 يوما، مشيرا إلى أن سيتم البدء في إرسال الرسائل نصية لتلك الفئات خلال 72 ساعة.