طلب برلماني بسرعة تنفيذ خطة تطوير مكاتب الشهر العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الأربعاء، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، بشأن خطة تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وما تم من خطة التطوير التي سبق أن تم الإعلان عنها تحت عنوان "الشهر العقاري والتوثيق 1946-2021.. 75 عامًا في خدمة المصريين".

وأوضح محسب أنه على الرغم من الحديث عن خطة تطوير مكاتب الشهر العقارى والتوثيق وما تم من ميكنة للخدمات في بعضها؛ فإن هذه المكاتب ما زالت تشهد تكدسًا كبيرًا مما يعرقل مسيرة العمل، وفي نفس الوقت يمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين في ظل جائحة كورونا وصعوبة إلزام المواطنين بارتداء الكمامة في هذه الأماكن المغلقة، متابعًا: "بعض المكاتب عبارة عن غرفتين وتشهد تكدسًا كبيرًا جدًّا من قبل المواطنين المترددين عليها يوميًّا".

وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك العديد من الشكاوى من قِبل المواطنين؛ بسبب صعوبة الحصول على الخدمة، ومع التطبيق الجديد لخدمة الحجز المسبق من أجل استخراج توكيل وميكنة بعض الخدمات التي يقدمها مكتب الشهر العقاري؛ فإنه يتم منح المواطنين موعدًا يتراوح من أسبوع إلى أسبوعين من أجل عمل توكيل؛ مما قد يعطل مصالح المواطنين، ولهذا لم تعد الميكنة ميزة، بل أثرت على سير العمل وإن كان هناك نظام، ولكن نفتقد السرعة في تقديم الخدمة للجمهور بالإضافة إلى التكدس الكبير.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التنسيق بين التخطيط والاتصالات بشأن سرعة الانتهاء من تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية؛ بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وفي نفس الوقت سهولة الحصول عليها بشكل لائق وتسريع وتيرة العمل.

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