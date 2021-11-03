بداية سحب ملفات تعيين القاضيات السبت القادم.. وهذه الشروط والأوراق المطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض، عن فتح باب سحب ملفات التعيين للقاضيات في وظيفتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجتين المناظرتين بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بداية من السبت المقبل 6 نوفمبر حتى 15 نوفمبر الجاري.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم الأربعاء، أن سحب ملفات التعيين بمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي في وسط القاهرة.

الأوراق المطلوبة؛ شهادة التخرج، وبيان تدرج وظيفي ، وشهادتين من جهة العمل بنتيجة تقارير التفتيش الفني، شهادة بعدم توقيع أية عقوبات تأديبية طول مدة الخدمة، وقيد ميلاد مميكن، وقيد عائلي للوالد، والجد لأب، والجد لأم، والزوج (في حالة الزواج)، وصورة من بطاقة الرقم القومي، و6 صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في وقت سابق قبول طلبات تعيين دفعة جديدة من القاضيات بالمحاكم الابتدائية بشرط ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد، وألا يقل عمرها عن ثلاثين سنة، ولا يزيد عن أربعين عاما، وألا يكون وقع عليها جزاءات تأديبية ، وأن تجتاز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.