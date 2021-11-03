"انتحلت صفة طبية".. ضبط سيدة تُدير أكاديمية تدريب طبي ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط سيدة تُدير أكاديمية تدريب طبي "بدون ترخيص بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة.

وكشفت التحريات قيام تلك السيدة بانتحال صفة طبيبة ومزاولة مهنة الطب "بدون ترخيص"، فضلاً عن قيامها بالإعلان عن تلك الأكاديمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإيهام ضحاياها بأن مدة التدريب 3 أيام يحصل خلالها الدارس على شهادة تفيد حصوله على درجة أخصائي في مجال العلاج بــ "الحجامة" مقابل مبلغ مالي، بالإضافة إلى قيامها بشراء أدوية مجهولة المصدر تقوم بتعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء منتجات طبية لعلاج العديد من الأمراض، وتسويقها على ضحاياه بأسعار باهظة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وبرفقتها (شخصين آخرين يعملان بالأكاديمية) وبتفتيش الأكاديمية عُثر على (مجموعة من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفة منسوبة للأكاديمية تفيد حصولهم على درجة أخصائي في العلاج بالحجامة – 300 عبوة بلاستيكية بداخلها أعشاب مجهولة المصدر – جهاز يستخدم في العلاج بالحجامة – 6000 كبسولة فارغة جاهزة للتعبئة مجهولة المصدر – 3 جوال بداخلهم أعشاب وبودرة مجهولة المصدر تستخدم في تعبئة الكبسولات - كمية من الكارنيهات منسوب صدورها للأكاديمية الوهمية تحمل أسماء الضحايا – مبلغ مالي)

وتوصلت التحريات لـ 4 من الضحايا وبسؤالهم أيدو ماجاء بالتحريات.. بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

جرى تحرير المحضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.