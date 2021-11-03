شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة : نستعين بخبراء أجانب وتكنولوجيا حديثة لتدريب صغار المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، أن منظمة الأغذية والزراعة التي مقرها في روما هدفها تأمين الغذاء للمواطنين، موضحا أن هذه المنظمة تقدم مشروعات على مستوى المساعدات الفنية، ومساعدة قطاع الزراعة بشكل عام خاصة في مجالات الرى الحقلى والمياه ومشروعات أخرى.

وأضاف المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن منظمة الأغذية والزراعة تخدم القطاع الزراعى وتخدم في النهاية المزارع ، حيث تعمل مع مصر في مشروعات طوارئ مع وزارة الزراعة ومشروعات تخص المزارع المصرى منها مشروعات تقنين الهدر في بعض المحاصيل الاستراتيجية.

ولفت المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، إلى أن المنظمة تقدم ورش عمل تعقد وندوات تدريبية لصغار المزارعين، وهناك استفادة بنقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة للمزارعين، ويتم في كثير من الأحيان الاستعانة بخبراء من الخارج والاستعانة بتكنولوجيات حديثة.