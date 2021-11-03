شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن : أنشأنا 28 وحدة للتضامن الاجتماعى فى الجامعات ومتخصصين فى بناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة كرمت المشاركين في منح طلا حاضنات الفائقين ، موضحا أن الوزارة تقدم مفهوم جديد للرعاية الاجتماعية للمواطن المصرى، وأصبحنا متخصصين في بناء الإنسان في كل مراحل عمره منذ يوم واحد حتى مرحلة الكهولة .

وأضاف مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى ، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه في أكتوبر من العام الماضى تم استحداث وحدات للتضامن الاجتماعى في جامعات المصرية، حيث أنشأنا 25 وحدة للتضامن الاجتماعى في 25 جامعة حكومية و3 وحدات في 3 فروع بجامعة الأزهر، ليكون مجموع الوحدات 28 وحدة للتضامن الاجتماعى في كافة الجامعات المصرية .

وتابع مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى ، أنه داخل هذه الوحدة نقدم عدد من الخدمات بينها حاضنات الفائقين، والذى تم توقيعه مع إحدى منظمات المجتمع المدنى، ويتم تكريم 5 الأوائل في 5 كليات علمية في كل جامعة حكومية ، موضحا أن المرحلة الأولى من حاضنات الفائقين شملت 14 جامعة حكومية.