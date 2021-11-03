شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تخطيط عمرانى : تجربة العاصمة الإدارية الجديدة ونقل الوزارات لها متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمرانى ، أن تجربة العاصمة الإدارية الجديدة متميزة للغاية، فأهم شيء يحدث في العاصمة الإدارية فكرة التحرك تجاهها وتنفيذ التخطيط الخاص بنقل الوزارات والهيئات الحكومية إليها.

وأضاف أستاذ التخطيط العمرانى ، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن ، أنه كثيرا خلال الفترات السابقة قمنا بإنشاء تجارب مشابهة ولم تنجح، فمدينة نصر تم إنشائها بالأساس لنقل مقرات الوزراء وفشلت التجربة، وقمنا بعمل حى السفارات لنقل السفارات وفشلت التجربة.

وأوضح أستاذ التخطيط العمرانى، أن التجارب السابقة بأن يكون لدينا مقرات حكومية خارج بؤرة وسط البلد هي تجارب قديمة منذ أواخر الستينات وأوائل السبعينيات ، ولكن تجربة العاصمة الإدارية الجديدة مختلفة تماما، حيث تم إنشائها على أحدث مستوى وتخصيص مقرات للحكومة، واتخاذ كافة الإجراءات للاستعداد لنقل الحكومة إليها.