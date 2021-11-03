شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يسحب تراخيص سيارات نقل وسرفيس لإعاقة المرور بالانتظار الخاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الإجراءات القانونية حيال سيارات النقل الجماعي والسرفيس التي تعيق حركة المارة والسيارات وتتسبب في إحداث إعاقات مرورية كبيرة، خلال إحدى جولاته.

وكلف المحافظ، رئيس حي شمال الجيزة، ورئيس جهاز السرفيسن بسحب تراخيص عدداً من سيارات النقل الجماعي والسرفيس لقيامهم بالانتظار بنهر الطريق بشارع الوحدة في تقاطعه مع ترعة السواحل، مشددا حي شمال الجيزة بضرورة تخصيص مكان بديل لعدم عرقلة الحركة المرورية بالمنطقة للتسهيل علي المواطنين .

وشدد على جهاز السرفيس بضرورة تكثيف الحملات على مستوى قطاعات المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمنع الوقوف الخاطئ لسيارات النقل الجماعي والسرفيس.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام ورؤساء أحياء جنوب والدقي والعجوزة وشمال والوراق ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.