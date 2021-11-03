شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوجه مديرى مناطق "الهيئة" بحسن استثمار مال الوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، بقيادات هيئة الأوقاف ومديري المناطق لمناقشة كل الأمور المتعلقة بالحفاظ على أعيان الوقف وحسن استثمارها .

وأكد وزير الأوقاف، على أهمية الاستمرار في بذل مزيد من الجهد لتعظيم الإيرادات وحسن استثمار مال الوقف.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجه بتكريم أفضل ثلاثة مديرين وثلاثة محصلين خلال شهر أكتوبر 2021، في إطار تحفيز العاملين بهيئة الأوقاف المصرية لبذل أقصى الجهد.





وذكر بيان للوزارة اليوم أن المكرمين هم:أولًا: مديرو المناطق الأعلى تحصيلًا

1- عصام محمد صالح - مدير عام منطقة طنطا (شهادة تقدير وخمسة آلاف جنيه).

2- المهندس مجدي إبراهيم غنيم - مدير عام منطقة الدقهلية (شهادة تقدير وخمسة آلاف جنيه).

3- رأفت حنفي البهي - مدير عام منطقة الشرقية (شهادة تقدير وخمسة آلاف جنيه).





ثانيًا : محصلو المناطق الأعلى تحصيلًا1- عبد الحميد البيومي - منطقة طنطا (شهادة تقدير وأربعة آلاف وخمسمائة جنيه).

2- ناصر سمير - منطقة القاهرة (شهادة تقدير وأربعة آلاف ومائة جنيه).

3- ياسر الشهاوي - منطقة البحيرة (شهادة تقدير وألفان وتسعمائة جنيه).