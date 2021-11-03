شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرشدين السياحيين تطالب بإعادة النظر فى السماح لأعضائها بتجديد تراخيصهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، برئاسة سمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة، القائم بأعمال النقيب، وزارة السياحة، بإعادة النظر فى السماح للمرشدين السياحيين بعمل إجراءات تجديد تراخيص مزاولة المهنة المنتهية، وذلك عقب إنتهاء الفرصة المُحددة من قبل الوزارة لتجديد التراخيص، وعدم تجديد مرشدين سياحيين لتراخيصهم، ولجوءهم للنقابة للتدخل لدى الوزارة لاستثنائهم من قرار إلغاء التراخيص المنتهية.

وأوضحت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، أن ذلك يأتى فى ضوء حصولها من وزارة السياحة على موافقة بتعليق العمل بإلغاء تراخيص الإرشاد السياحى التى قد تأخر أعضاء النقابة عن تجديدها فى المواعيد القانونية ومنح المرشدين السياحيين مهلة لمدة ستة أشهر لعمل إجراءات التجديد، لافته إلى أن تلك الفترة انتهت فى 30 يونيو 2021.

وأكدت النقابة أن تلك الأجراءات تأتى فى إطار خطتها الاحترازية حرصا على سلامة المرشدين السياحيين، ودعم جهود الدولة فى مواجهة وباء كورونا.