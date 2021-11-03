شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأوقاف تكرم 6 مديرين ومحصلين بشهادات تقدير ومكافآت مالية لتميزهم خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتكريم أفضل ثلاثة مديرين وثلاثة محصلين خلال شهر أكتوبر 2021، في إطار تحفيز العاملين بهيئة الأوقاف المصرية لبذل أقصى الجهد.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن المكرمين هم

أولًا: مديرو المناطق الأعلى تحصيلًا

1- عصام محمد صالح - مدير عام منطقة طنطا (شهادة تقدير وخمسة آلاف جنيه).

2- المهندس مجدي إبراهيم غنيم - مدير عام منطقة الدقهلية (شهادة تقدير وخمسة آلاف جنيه).

3- رأفت حنفي البهي - مدير عام منطقة الشرقية (شهادة تقدير وخمسة آلاف جنيه).

ثانيًا : محصلو المناطق الأعلى تحصيلًا

1- عبد الحميد البيومي - منطقة طنطا (شهادة تقدير وأربعة آلاف وخمسمائة جنيه).

2- ناصر سمير - منطقة القاهرة (شهادة تقدير وأربعة آلاف ومائة جنيه).

3- ياسر الشهاوي - منطقة البحيرة (شهادة تقدير وألفان وتسعمائة جنيه).

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، نجاح هيئة الأوقاف المصرية فى تحقيق 6 أرقام قياسية في أربعة أشهر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسن استثمار أموال الوقف ودعم سيادته لكل ما يتصل بتطوير منظومة الأوقاف.

وقالت الوزارة إن الأرقام التى حققتها الهيئة جاءت على النحو التالى:

أولاً : في شهر يوليو 2021م :

حققت هيئة الأوقاف المصرية صافي أرباح وإيرادات بلغ : (100,052,525) جنيهًا ، بزيادة قدرها (11,525,579) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 13% ، وهو أعلى عائد لهذا الشهر في تاريخ هيئة الأوقاف .

ثانيًا : في شهر أغسطس 2021م

حققت هيئة الأوقاف صافي أرباح وإيرادات بلغ : (122,5) مليون جنيه بزيادة قدرها (30,929,832) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة زيادة 33,8% ، وهو أعلى عائد لهذا الشهر في تاريخ هيئة الأوقاف .

ثالثًا : في شهر سبتمبر 2021م :

حققت هيئة الأوقاف صافي أرباح وإيرادات بلغ : (141,254,807) جنيه بزيادة قدرها (5,967,172) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي ، وبنسبة زيادة تبلغ 4,4% ، وهو أعلى عائد لهذا الشهر في تاريخ هيئة الأوقاف .

رابعًا : بلغ إجمالي أرباح وإيرادات الربع الأول (يوليو - أغسطس - سبتمبر2021م) مبلغًا وقدره (363,899,994) جنيهًا ، بزيادة قدرها (48,515,245) جنيهًا بنسبة زيادة تقدر بنحو 15,4% عن نفس الفترة من العام المالي 2020 /2021م ، وبزيادة قدرها (138,514,771) جنيها بنسبة زيادة 61.5% عن نفس الفترة من العام المالي 2019 /2020م .

خامسًا : في شهر أكتوبر 2021م :

حققت هيئة الأوقاف صافي أرباح وإيرادات بلغ : (173,637,231) جنيهًا ، بزيادة قدرها (28,289,995) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 19.5% عن نفس الشهر من العام الماضي 2020 /2021م ، وزيادة قدرها (51,610,961) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 42.3% عن نفس الشهر من العام المالي 2019 /2020م .

سادسًا : بلغ إجمالي أرباح وإيرادات الأربعة أشهر (يوليو - أغسطس - سبتمبر - أكتوبر2021م) صافي أرباح إيرادات بلغ : (537,537,225) جنيهًا ، بزيادة قدرها (76,805,240) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 16.7% عن نفس الفترة من العام الماضي 2020/ 2021م ، وزيادة قدرها (190,125,732) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 54.7% عن نفس الفترة من العام المالي 2019 /2020م.