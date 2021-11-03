شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار مجلس الوزراء: الاستجابة لـ571 حالة طبية خلال شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لمجلس الوزراء، أن لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء استجابت لـ571 حالة خلال شهر أكتوبر فقط، سواء التى جاءت من خلال السوشيال ميديا والجرائد مقروءة أو على المواقع الإلكترونية والاستغاثات التى تصلنا من جانب مجلس الوزراء.

وأضاف المستشار الطبي لمجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه تم الاستجابة لـ 190 قرار علاج على نفقة الدولة، بجانب 109 عملية جراحية و16 قرار عملية زرع نخاع، بالإضافة إلى 67 استغاثة نقص بعض الأدوية وعدم توافرها وبالتنسيق مع هيئة الدواء، حيث وفرنا الأدوية للاستغاثات لمن يطلبونها.

ولفت المستشار الطبي لمجلس الوزراء، إلى أنه تم الاستجابة لـ118 إجراء طبيا تم اتخاذه لمرضى الأورام، بجانب 118 عملية استجابة وتم تنفيذها، وتركيب 23 طرف صناعية لذوى الاحتياجات الخاصة.