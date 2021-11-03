أخبار مصر

المجلس الأوروبى يدعو الأطراف الإثيوبية إلى وقف فورى لإطلاق النار

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأوروبى يدعو الأطراف الإثيوبية إلى وقف فورى لإطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المجلس الأوروبى الأطراف الإثيوبية إلى وقف فورى لإطلاق النار والذهاب لمفاوضات غير مشروطة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

ومن المقرر، أن يزور المبعوث الأمريكى الخاص لمنطقة القرن الأفريقى جيفرى فيلتمان، غدا الخميس، دولة إثيوبيا فى زيارة تستمر يومين.

 

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيتوجه إلى إثيوبيا غدا الخميس في زيارة تستمر يومين، مع تزايد قلق واشنطن من اتساع نطاق القتال في هذا البلد.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا