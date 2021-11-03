شكرا لقرائتكم خبر عن محلل اقتصادى: مصر لديها احتياطى نقدى يكفى لأكثر من 9 أشهر من الواردات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد نجم، الباحث والمحلل الاقتصادي، إنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لضبط الاقتصاد المصري، لما صمدت مصر أمام الأزمة الاقتصادية الضخمة التي ضربت العالم، مشيراً إلى أن الاحتياطي النقدي في مصر بلغ 40 مليار و800 مليون دولار، وهو كافي لأكثر من 9 أشهر من الواردات، وقبل تعويم الجنيه، كان الاحتياطي كافي لشهرين ونصف كحد أقصى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "الخطوات الاقتصادية الهامة التي اتخذتها الدولة، لها علاقة مباشرة بحياتنا اليومية، الجميع يتذكر الحروب التي كانت تحدث أمام مستودعات الأنابيب للحصول على أسطوانة بوتوجاز، أو الزحام الشديد الذي كانت تشهده أفران الخبز، الآن الوضع اختلف تماماً".

وقال: "كلما تنخفض قيمة العملة أمام الدولار، كلما زادت جاذبيتها، والحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، هي أن الحكومة الصينية تتعمد تخفيض قيمة عملتها أمام الدولار وهو ما يساعد في زيادة صادرتها للخارج، والتوقعات أن صادرات مصر ستصل خلال سنوات قليلة إلى 53 مليار دولار".