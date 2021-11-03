شكرا لقرائتكم خبر عن المشروعات القومية درع الحماية فى مواجهة التغيرات المناخية غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " إنشاء أكبر مشروعات الطاقة فى الشرق الأوسط أبرزها "بنبان".. المشروعات القومية درع الحماية فى مواجهة التغيرات المناخية.. الرئيس السيسى يوجه بالتوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة.. استهداف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميا إلى 50% فى 2025 و "100% بحلول 2030.. والوصول بمصادر الطاقة المتجددة فى مصر إلى 42% في 2035.





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