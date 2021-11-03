شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه الحكومة ببدء الانتقال للعاصمة الإدارية بديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان.

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 شهور، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومى.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.849 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2021، مقارنة بـ 40.825 مليار دولار، فى نهاية شهر سبتمبر 2021، بارتفاع قدره نحو 24 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا مشتركا بإحدى القواعد المصرية

نفذت القوات الجوية المصرية والهندية تدريباً جوياً على مدار عدة أيام بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث ، وتنفيذ التدريب على التزود بالوقود فى الجو ، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية فى تناغم كامل ، وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلوا القوات الجوية من مستوى إحترافى يؤهلم لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم .

تأتى هذه التدريبات فى إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة.

النائب العام يأمر بحبس المتهم بقطع رأس شخص فى الشارع بالإسماعيلية

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بحبس المتهم بقتل المجنى عليه فى مذبحة الاسماعيلية حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا بمقتل شخص على يد آخر ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارَّة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

إذ انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.

وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابيْنِ وخمسةَ شهود آخرِينَ فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي الموادِّ المخدِّرة، والتقائه يومَ الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوارٌ لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته، وأفصح للمارَّة خلالَ اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن الذَّوْد عنه، ثم تعدى على اثنينِ من المارَّة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من محلِّ الواقعة إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه.

رسمياً.. إطلاق جواز السفر الصحى بديلا عن شهادات "كيو أر كود" الورقية

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، إطلاق تطبيق جواز السفر الصحى ليصبح متوفرا على الهواتف الذكية كبديل إلكترونى، لاستخراج شهادات "كيو آر كود" الورقية، لاستخدامه فى السفر، وكذلك فى الأغراض الداخلية محليا .

وقالت وزارة الصحة والسكان : التطبيق متوفر الآن علي الهواتف، ويمكن لأى شخص استخدامه، طالما حصل علي التطعيم بعد التسجيل علي الموقع الإلكترونى لحجز اللقاح، وتابعت: التطبيق سيكشف ما إذا كان المواطن حاصل على اللقاح من عدمه، وسيكون مزود بـ"كيو أر كود"، وهو ما يسمى بجواز السفر الصحى أو الطبي، ويقرأ في جميع مطارات العالم.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن التطبيق عند الدخول عليه من التليفون المحمول، سيطلب رقم بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، ثم رقم التسجيل للحصول علي اللقاح، وبعد ذلك سيتم فتح صفحة أخرى لرقم يسمى الرقم السرى المتغير الذى يرسلة لك التطبيق علي المحمول، ويتم إدخاله ليفتح التطبيق صفحة أخرى بها إدخال صورة المستخدم ثم الرقم السرى ثم الدفع، ثم يكون هناك صفحة أخرى يملأ فيها بيانات البطاقة الائتمانية ليتم في النهاية إصدار الشهادة .