شكرا لقرائتكم خبر عن المطارات: شركات أجنبية عديدة طلبت استئناف رحلاتها للمطارات السياحية وافتتاح مطار سفنكس فبراير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات عن رغبة العديد من شركات الطيران الأجنبية استئناف رحلاتها خاصة إلى المدن السياحية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في تصريحات صحفية، أنه جارى الانتهاء من كافة أعمال تطوير الصالات، وزيادة السعة الاستيعابية لمطار سفنكس الدولي ليستقبل 900 راكب فى الساعة وهى 3 أضعاف التشغيل السابق، ومن المقرر أن يتم افتتاحه فى شهر فبراير من العام المقبل 2022، وذلك استمرارا للجهود المشتركة التي تبذلها الدولة لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم، حيث يحظى مطار سفنكس الدولي باهتمام كبير من القيادة السياسية، كما يخدم مناطق الجيزة والهرم وأكتوبر، ويخفف الضغط المرورى على مطار القاهرة الدولي، حيث صمم المطار وفق أحدث الطرازات العالمية لتصنيع المطارات في العالم.