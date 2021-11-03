"قيدوه بجنزير وسحبوه بجرار زراعي".. ضبط متهم استعان بآخرين لتأديب نجله بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" بين أهالي قرية "ابن العاص" بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية.. متضمنا قيام ثلاثة أشخاص بتقييد شخص بجنزير حديدي من رقبته والتعدي عليه بالضرب وربط الجنزير بجرار زراعي.

و بالفحص تبين قيام والد المجني عليه، شخصان – جميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية) بالتعدي على الشخص الذي ظهر بالمقطع المشار إليه حيث قام أحدهم بربطه بجنزير حديدي من رقبته وربط الجنزير بجرار زراعي والسير به وقيام والده بالتعدي عليه باستخدام عصا.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر والد المجني عليه بالاستعانة بباقي المتهمين بغرض تأديب نجله لاعتياده التعدي عليه بالضرب للتحصل منه على أموال، وبمواجهة باقي المتهمين باعترافات الأول أيدا ما جاء بأقواله.