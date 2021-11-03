"مخدرات بالملايين".. كيف أنهت الداخلية حلم "إمبراطورية الكيف" بالإسماعيلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 3 عناصر إجرامية وجار ضبط آخران كونوا تشكيلا عصابيا لإعادة تدوير الهيروين والحشيش والآيس، لمضاعفة كمياتها لتحقيق ثروة طائلة بطريقة غير مشروعة، وترويجها بمختلف محافظات الجمهورية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطني والعام، نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي، ومديرية أمن الإسماعيلية، نشاط تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، تخصصوا فى إعادة خلط وتدوير وتصنيع مخدر الهيروين، لمضاعفة كمياته والاتجار به، ومخدر الحشيش والآيس "الشابو" وعقار الكبتاجون، بكميات كبيرة، وترويجهم على نطاق واسع لعملائه، بمختلف محافظات الجمهورية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبط ثلاثة من عناصر التشكيل، حال تواجدهم بنطاق دائرتي مركز شرطة "فايد – أبو صوير" بالإسماعيلية، وعثر بحوزتهم على "كمية من مخدر الهيروين، معدة للكبس ومخلوطة بمادة الباراسيتامول، وزنت 50 كيلو جرامًا، 2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، 600 جرام لمخدر الحشيش، 50 جرام لمخدر الآيس "الشابو"، وضبط "4 سيارات، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة".

وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 8 ملايين جنيه تقريبًا.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.