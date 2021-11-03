مذبحة الإسماعيلية".. ماذا قال المتهم في تحقيقات النيابة العامة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

اعترف المتهم بقتل شخص ذبحا في الإسماعيلية بارتكابه للجريمة وأقر بها خلال التحقيقات.

وقال المتهم أمام النيابة، وفق بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، تعاطيه موادَّ مخدِّرة مختلِفة صباحَ يوم حدوثها وحدد أنواعها.

واتهمت النيابة العامة الجاني، بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابيْنِ الآخرين.

وكان المتهم قتل شخصًا بسلاح أبيض أمام المارَّة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، فيما انتشرت مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع الجريمة.