بمليون ونص "آيس وشابو".. ضبط 5 من مروجي "مخدر الموت" في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 5 عناصر إجرامية قبل ترويجهم لكمية كبيرة من المخدرات بمحافظة أسيوط.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام وأمن أسيوط نشاط ( عناصر إجرامية – لاثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة أسيوط تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الآيس (الشابو) وترويجها على عملائهم وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن تجارتهم الآثمة مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط مسرحا لمزاولة نشاطهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس "الشابو" – كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة – فرد محلي – طبنجة صوت معدلة – كمية من الطلقات النارية – 2 دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالي – 5 هواتف محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي "1,500,000" جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.