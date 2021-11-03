اعتاد تعاطي المخدرات.. شهود عيان على "مذبحة الإسماعيلية" يكشفون تفاصيل الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

كشف شهود العيان في واقعة مقتل شخص وذبحه أمام الماره بالإسماعيلية، تفاصيل ما جرى بين المتهم والمجني عليه.

وقال الشهود في تحقيقات النيابة، وفق بيان صادر عنها، أن المتهم اعتاد تعاطي الموادِّ المخدرة، والتقى يوم الواقعة بالمجني عليه ودار بينهما حوارٌ لدقائق انتهى بارتكاب الجريمة.

وأفصح الجاني للمارَّة خلالَ اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن الذَّوْد عنه، ثم تعدى على اثنينِ من المارَّة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من محلِّ الواقعة إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه.