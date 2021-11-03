النيابة العامة: المتهم في "مذبحة الإسماعيلية" ظهر متزناً خلال تمثيله للجريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم بقتل مواطن ذبحًا وإصابة اثنين آخرَين بالإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة وفق بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن.

وأكدت النيابة أن المتهم ظهر متزن خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.

وكان المتهم قتل شخصًا بسلاح أبيض أمام المارَّة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، فيما انتشرت مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع الجريمة.