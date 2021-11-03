شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى: مصر تبنت برنامجا طموحا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تبنت نهجًا طموحًا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبرنامجًا شاملًا للإصلاح تضمن اصلاحات تشريعية واقتصادية وهيكلية، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والمتنوعة لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالملتقى الثاني للتجارة العربية الأفريقية، مشيرًا إلى أن إشادة المؤسسات الدولية باداء الاقتصاد المصري يجعله نموذجا يسعدنا مشاركته في كافة دول المنطقة العربية والأفريقية.

أضاف بقوله: تمكنت مصر بكل عزم وإصرار من توفير بنية أساسية قوية لا تقف فقط عند مصر ولكن تعمل لخدمة دول الجوار والمنطقة العربية والأفريقية، كمشروعات الكهرباء وغيرها.

استكمل: نؤمن بأن التنمية هي مفتاح الأمان والاستقرار في كل دول العالم، معربًا عن ثقته في أن يخرج الملتقى بخطوات هامة وجادة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والتعاون والتكامل خاصة في مجال التجارة العربية والأفريقية.