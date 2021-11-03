التضامن: توفير 3500 فرصة عمل لمستفيدى تكافل وكرامة

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاطف الشبراوى، مدير برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم توقيع 11 بروتوكولا لإقامة مشروعات ووحدات إنتاجية وسلاسل القيمة والتدريب المهنى، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير 3500 فرصة عمل لمستفيدى تكافل وكرامة .

جاء ذلك خلال كلمته، أثناء توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى ومؤسسات المجتمع المدنى لإقامة مشروعات ووحدات إنتاج والتدريب المهنى بالتوظيف.

وأوضح الشبراوى، أنه يمكن الاستفادة من خدمات برنامج فرصة كالتالى:

التواصل مع الرائدة الريفية ومكلفات الخدمة العامة بالوحدة الاجتماعية . التواصل مع منسق برنامج فرصة بمديريات التضامن بمختلف المحافظات . التسجيل على موقع البرنامج على موقع الوزارة .

ولفت مدير برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى بوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن برنامج فرصة يقدم عدد من الخدمات للمستفيدين من تكافل وكرامة،

وأصحاب الإرادة من ذوى الهمم ، والباحثين عن فرص عمل ، والسيدات والشباب، مؤكدا أن خدمات البرنامج تتمثل فى :"خدمات التدريب والتوظيف لدى الغير، توفير المساعدة فى الحصول على القروض متناهية الصغر، توفير أدوات الإنتاج وأصول المشروع ، توفير التدريب على بدء مشروع متناهى الصغر"

وأشار إلى أن برنامج فرصة يسعى لنسج شبكة من الخدمات والأنشطة والبرامج التى تعمل على :"تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتصالية إلى الاستقلال المالى والاقتصادي، إتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة، تطوير نماذج الشراكة التنموية المستدامة ، تشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرسة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة".