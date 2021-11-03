شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الصحة تعلن رابط الحصول على تطبيق جواز السفر الصحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة تعلن رابط الحصول على تطبيق جواز السفر الصحى بعد الإطلاق الرسمى
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