شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر من استخدام الأدوية منتهية الصلاحية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام الأدوية بعد انتهاء مدة صلاحيتها، مؤكدة أن ذلك خطرا علي الصحة.

وتابعت: "تحمل العبوات الدوائية تاريخ الإنتاج وهو تاريخ تصنيع أو إنتاج المستحضر، ومنه يتم تحديد تاريخ صلاحية المستحضر،​ والتاريخ الثانى هو تاريخ انتهاء الصلاحية وهو تاريخ انتهاء مدة صلاحية المستحضر، بشرط حفظ المستحضر في ظروف تخزين مناسبة؛ ولا يجب استخدام المستحضر بعد تاريخ انتهاء صلاحيته".

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