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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر من استخدام الأدوية منتهية الصلاحية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام الأدوية بعد انتهاء مدة صلاحيتها، مؤكدة أن ذلك خطرا علي الصحة.
وتابعت: "تحمل العبوات الدوائية تاريخ الإنتاج وهو تاريخ تصنيع أو إنتاج المستحضر، ومنه يتم تحديد تاريخ صلاحية المستحضر، والتاريخ الثانى هو تاريخ انتهاء الصلاحية وهو تاريخ انتهاء مدة صلاحية المستحضر، بشرط حفظ المستحضر في ظروف تخزين مناسبة؛ ولا يجب استخدام المستحضر بعد تاريخ انتهاء صلاحيته".
هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية