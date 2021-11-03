شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن رابط الحصول على تطبيق جواز السفر الصحى بعد الإطلاق الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة عن آليات تنزيل تطبيق جواز السفر الصحى المصرى من خلال جوجل بلاى ستور عبر الرابط التالي https://play.google.com/store/apps/details?id=get.pid.egypt.health.passport

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم اطلاق تطبيق جواز السفر الصحي على متجر "جوجل بلاي ستور" بشكل رسمي لإمكانية تنزيله على هواتف الاندوريد والايفون.

وأضافت الوزارة تطبيق جواز السفر الصحي هو عبارة عن تطبيق يتم تحميله لمعرفة موقف الشخص من تطعيم لقاح كورونا، وهو مزود بثلاث الوان اللون الأحمر يدل على ان الشخص غير حاصل على اللقاح، أما اللون الأصفر فيدل على أخذ جرعة واحدة من لقاح كورونا، واللون الأخضر يدل على أخذ الشخص للجرعتين من لقاح كورونا.

https://play.google.com/store/apps/details?id=get.pid.egypt.health.passport