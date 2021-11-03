شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشهر العقارى يوجه إدارات التفتيش المالى بالمتابعة للنواحى المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اليوم، اجتماعا مع الإدارات العامة الثلاثة للتفتيش المالي، عقب إعادة تشكيلها، بحضور ماهر أيوب الأمين العام المساعد لشئون التفتيش المالي، وذلك في إطار المتابعة والتوجيه بالعمل.

ووجه الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بعدد من التوجيهات وهي:

1-المتابعة المستمرة للنواحي المالية بالمكاتب والفروع.

2-الوقوف على أوجه التحصيل الصحيح للرسوم والمحافظة على المال العام.

3-حل المشاكل المالية التي تواجه أصحاب الشأن على وجه السرعة.

4-متابعة تنفذ القرارات المالية الخاصة بالعاملين وعرض أية مخالفات يشوبها الفساد الإداري.

5-اكتشاف وحصر جميع المخالفات المالية والتوجيه بإحالتها للتحقيقات فورا.

6-متابعة تنفيذ منظومة التحصيل الالكتروني وعرض أية مشاكل تواجه التطبيق على أرض الواقع.

7-تنفيذ خطط تفتيشية دورية ومفاجئة على وجه منظم.

8-بحث سبل زيادة إيرادات المصلحة وعرض أي أخطاء تؤدي إلى ذلك.

9-العمل على تعظيم موارد الدولة وتقليص إهدار المال العام من خلال تكثيف التفتيش على كافة الأموال المالية.

يذكر أن رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق أصدر القرار رقم 1565 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل الإدارة العامة للتفتيش المالي الثلاثة بديوان عام المصلحة لمدة عامين وذلك