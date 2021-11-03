شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة تحطم طائرة فى الشرق الأقصى الروسى لـ 5 قتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثرت فرق الإنقاذ الروسية على 5 جثث فى مكان تحطم طائرة فى أقصى الشرق الروس، حيث أعلن مركز الطيران بسبيريا عن تحطم طائرة من نوع "AN-12"، كانت تنفذ رحلة بين مدينتي ياكوتسك وإركوتسك في أقصى الشرق الروسي، حسبما نقلت "روسيا اليوم"..

وقالت وكالة "تاس"، في وقت سابق اليوم إن طائرة من نوع "An-12" اختفت عن شاشات الرادار، عندما كانت في طريقها إلى إيركوتسك قادمة من مدينة ياكوتسك.

وأعلنت خدمات الطوارئ الروسية عقب اختفاء الطائرة عن شاشات الرادار أن الطائرة كان على متنها 8 أشخاص.

وذكرت وكالة "تاس" نقلا عن مصادر أن الطائرة مملوكة لشركة الطيران البيلاروسية "غرودنو"، وكانت تنقل بضائع.