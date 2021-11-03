شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إطلاق جواز السفر الصحى بديلا عن شهادات "كيو أر كود" الورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، إطلاق تطبيق جواز السفر الصحى ليصبح متوفرا على الهواتف الذكية كبديل إلكترونى، لاستخراج شهادات "كيو آر كود" الورقية، لاستخدامه فى السفر، وكذلك فى الأغراض الداخلية محليا .

وقالت وزارة الصحة والسكان : التطبيق متوفر الآن علي الهواتف، ويمكن لأى شخص استخدامه، طالما حصل علي التطعيم بعد التسجيل علي الموقع الإلكترونى لحجز اللقاح، وتابعت: التطبيق سيكشف ما إذا كان المواطن حاصل على اللقاح من عدمه، وسيكون مزود بـ"كيو أر كود"، وهو ما يسمى بجواز السفر الصحى أو الطبي، ويقرأ في جميع مطارات العالم.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن التطبيق عند الدخول عليه من التليفون المحمول، سيطلب رقم بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، ثم رقم التسجيل للحصول علي اللقاح، وبعد ذلك سيتم فتح صفحة أخرى لرقم يسمى الرقم السرى المتغير الذى يرسلة لك التطبيق علي المحمول، ويتم إدخاله ليفتح التطبيق صفحة أخرى بها إدخال صورة المستخدم ثم الرقم السرى ثم الدفع، ثم يكون هناك صفحة أخرى يملأ فيها بيانات البطاقة الائتمانية ليتم في النهاية إصدار الشهادة .