شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية علاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1- يتصل مريض الادمان أو أحد أفراد أسرته على الخط الساخن رقم "16023"، لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة.
2- يقوم بالرد فريق متخصص على المكالمات الواردة، وتسجيل بيانات الراغبين فى تلقى العلاج أو من خلال الصفحة الرسمية للصندوق على "فيس بوك".
3 - تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج بالمجان وسرية تامة.
4- يوفر الصندوق خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.
5 - تتضمن خدمات العلاج الدعم النفسى وخدمات طبية، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الوقاية من الانتكاسة.
6- يتم تحويل المرضى إلى المراكز التابعة للصندوق او المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن حيث يتم تحويل المريض إلى أقرب مستشفى له وفقًا لحالته.
7- يتم توفير الخدمات العلاجية من خلال 27 مركز علاجى فى 17 محافظة حتى الان وفقا للمعايير الدولية .