شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية علاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة الصندوق، الخدمات العلاجية لمرضى الادمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايبر الدولية

1- يتصل مريض الادمان أو أحد أفراد أسرته على الخط الساخن رقم "16023"، لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة.

2- يقوم بالرد فريق متخصص على المكالمات الواردة، وتسجيل بيانات الراغبين فى تلقى العلاج أو من خلال الصفحة الرسمية للصندوق على "فيس بوك".

3 - تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج بالمجان وسرية تامة.

4- يوفر الصندوق خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

5 - تتضمن خدمات العلاج الدعم النفسى وخدمات طبية، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الوقاية من الانتكاسة.

6- يتم تحويل المرضى إلى المراكز التابعة للصندوق او المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن حيث يتم تحويل المريض إلى أقرب مستشفى له وفقًا لحالته.

7- يتم توفير الخدمات العلاجية من خلال 27 مركز علاجى فى 17 محافظة حتى الان وفقا للمعايير الدولية .