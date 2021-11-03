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كيفية علاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - يتيح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة الصندوق، الخدمات العلاجية لمرضى الادمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايبر الدولية 

 

1- يتصل مريض الادمان أو أحد أفراد أسرته على الخط الساخن رقم "16023"، لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة.

 

2-    يقوم بالرد  فريق متخصص على المكالمات الواردة، وتسجيل بيانات الراغبين فى تلقى العلاج أو من خلال الصفحة الرسمية للصندوق على "فيس بوك".

 

3 - تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج بالمجان وسرية تامة.

 

4- يوفر الصندوق خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

 

5 - تتضمن خدمات العلاج الدعم النفسى وخدمات طبية، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الوقاية من الانتكاسة.

 

6- يتم تحويل المرضى إلى المراكز التابعة للصندوق او المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن حيث يتم تحويل المريض إلى أقرب مستشفى له وفقًا لحالته.

 

7- يتم توفير الخدمات العلاجية من خلال 27 مركز علاجى فى 17 محافظة حتى الان وفقا للمعايير الدولية .

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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