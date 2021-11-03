شكرا لقرائتكم خبر عن كتيب مصرى مصور عن المشروعات القومية للتصدى لآثار التغيرات المناخية بجلاسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إصدار كتيب مصور حول الجهود الوطنية التى اتخذتها مصرفى مجال الحد من إنبعاث غازات الاحتباس الحراري وحماية مواطنيها من الآثار السلبية لتغير المناخ ما يساهم فى الوفاء بالالتزامات الدولية الى جانب تحقيق التنمية المستدامة لنا و للأجيال القادمة، وذلك فى إطار مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف السادس و العشرون لإتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان القيادة السياسية و الحكومة تولى اولوية قصوى للعمل البيئى و خاصة مشروعات التخفيف والتكيف مع اثار التغيرات المناخية ايماناً من مصر بأن حماية البيئة هو الأساس فى تحقيق التنمية والرفاهية للعالم حاليا ولا يضربمصالح الأجيال القادمة لأننا نجنى جميعا آثار التغيرات المناخية دون استثناء مما يلزمنا الاتحاد معا لمواجهة تلك الآثار و الحد منها لاستمرار الحياة على كوكب الأرض لذا تتجه مصر نحو "ثورة صناعية ثالثة" تركز هذه الثورة الجديدة في الصناعة على الاستخدام الكفء للموارد للحد من الانبعاثات وأنظمة إدارة الطاقة الذكية والإدارة المتكاملة للموارد لتحقيق النمو المستهدف.

إدراكًا لأهمية خفض البصمة الكربونية للقطاع الصناعي والمساهمة في جهود مصر في مكافحة تغير المناخ، يقوم القطاع بتنفيذ مشروع تحويل الوقود من الزيوت الثقيلة إلى الغاز الطبيعي، ومبادرات تحسين كفاءة إستخدام الطاقة وكذلك التوسع في استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة اللامركزية الصغيرة وتطبيقات الطاقات البديلة كما هو موضح في الكتيب.

وأضافت وزيرة البيئة ان الكتيب يستعرض أهم المشروعات القومية التى تقوم بها مصر فى مجالات الطاقة و إدارة المخلفات و الموارد المائية و الزراعة و نتائجها الإيجابية على البيئة، فالسنوات الأخيرة قد شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الضخمة للتخفيف وكان لتلك المشروعات نتائج ملحوظة فى انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة الى جانب برنامج إصلاح سياسات الطاقة في مصر الذى بدأ في عام 2014 بفتح فرص إستثمارية فى مجال التخفيف ذات جدوى مالية، مما ساهم فى تشجيع الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من أصحاب المصلحة على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة إستخدام الطاقة في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية.