شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن قائمة الأسماء النهائية للمتقدمين على منصب عميد كلية دار العلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة القاهرة كشف بالأسماء النهائية للمتقدمين لمنصب عميد كلية دار العلوم، حيث نشرت القائمة على الموقع الرسمى لجامعة القاهرة، وكانت حددت اللجنة يوم الأحد والإثنين 24 و 25 أكتوبر للتقدم بالطعون، على أن يكون إعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين يوم الأحد 31 أكتوبر.

وأكدت جامعة القاهرة، أنه على الراغبين والمستوفين للشروط المنصوص عليها بالمادة الراعبة بالقرار الوزاري رقم 293 لسنة 2021 فى الترشح لمنصب عميد الكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:-

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول علية من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح " أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية.

4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

وأوضحت جامعة القاهرة، أن الطلبات تقدم باليد من أصل و7 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثانوية بعد الظهر، ضمت القائمة النهائية كل من الدكتور حجاج أنور عبد الكريم والدكتور أحمد محمد احمد بلبولة والدكتور مختار محمود احمد عطا الله .