سفير مصر بباريس يؤكد التطور الإيجابى فى مصر بفضل عملية التنمية الشاملة

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، على التطور الإيجابي الملحوظ الذي تشهده مصر في الوقت الحالي بفضل عملية التنمية الشاملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير بمقر السفارة مع المبعوثين والطلبة المصريين الذين يدرسون في فرنسا بحضور الملحق الثقافي الدكتور نور السبكي.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء أن السفير قال إن عملية التنمية الشاملة ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في العديد من المجالات وزيادة معدلات النموالاقتصادي بالرغم من تداعيات جائحة كورونا، الأمر الذي أشادت به العديد من المؤسسات الدولية في تقاريرها.

وأشار السفير علاء يوسف إلى حرص السفارة على الالتقاء مع الطلبة بشكل دوري باعتبارهم سفراء لمصر بالجامعات التي يدرسون بها، موضحا أن الهدف من اللقاء هو التعرف عليهم والحفاظ على قنوات الاتصال معهم للاستماع إليهم وإيجاد حلول للمشكلات التي قد تواجههم خلال فترة تواجدهم في فرنسا والرد على كافة استفساراتهم.

وتم الرد خلال اللقاء على الاستفسارات المختلفة للطلاب، حيث قدّم الملحق الثقافي ردوداً وافية بالنسبة لعملية معادلة الشهادات، وأكد على أهمية قيام الطلبة بتسجيل بياناتهم على الموقع الخاص بوزارة التعليم العالي، حتى يتسنى للسفارة والمكتب الثقافي التابع لها التواصل معهم ومساعدتهم في الحالات الطارئة، وتقديم كافة الخدمات التي يمكن توفيرها للطلاب خلال فترة تواجدهم في فرنسا.