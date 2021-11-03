شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية مصر للطيران: أنفقنا 125 مليون جنيه للارتقاء بمستوى التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالشركة القابضة لمصر للطيران، أن الأكاديمية أنفقت 125 مليون دولار خلال الفترة الماضية للارتقاء بمستوى التدريب، منها 25 مليون دولار خلال 2019 فقط تم انفاقهم علي شراء اجهزة الطيران التمثيلي وتأهيل المتدربين والتوسع في انشاء مباني جديدة.

واوضح أن الأكاديمية لديها 6 أجهزة للطيران التمثيلي و 64 فصل مجهز علي اعلي مستوي لجميع الأنشطة التدريبية، مشيرا إلى أن الأكاديمية معتمدة لدي الكثير من المؤسسات والمنظمات الدولية، وأنها تقوم بتدريب كافة العاملين المتعاملين مع الركاب منذ دخول الراكب وحتي استلام الحقائب.