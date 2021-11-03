الداخلية: ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلافات حول الجيرة في العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلافات حول الجيرة بقسم شرطة ثالث العريش.

كان قسم لقسم شرطة ثالث العريش بمديرية أمن شمال سيناء، تلقى بلاغًا بوجود مشاجرة بدائرة القسم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط طرفي المشاجرة وتبين أنهما طرف أول (5 أشخاص)، وطرف ثان (4 أشخاص) والسيارتين المستخدمتين من جانب أحد أطراف المشاجرة، وجميعهم مقيمين بحي المساعيد بدائرة القسم، وكلا الطرفين مصابين بجروح وكدمات بالجسم.

وبسؤال الطرفين اتهم كل طرف الأخر بالتعدي عليه محدثاً الإصابات المنوة عنها وذلك لخلافات سابقة بينهما حول الجيرة ولهو الأطفال .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.