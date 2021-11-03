"المصنفات" تضرب بيد من حديد.. ضبط 280 مقهى ومحال بلاي ستيشن وسنتر تعليمي مخالفين بالجيزة

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

كما تضمنت الجهود ضبط 35 محل ألعاب بدون ترخيص "بلاي ستيشن" إضافة إلى 2 سنتر تعليمي.

أسفرت الجهود بقيادة العقيد حسام بكير مدير إدارة مباحث المصنفات بالجيزة، عن تحرير 280 محضرا متنوعا شملت (201 مقهى- 52 كافيه).

توجيهات اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ترجمها ضباط الإدارة إلى حملات تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز المحافظة.

جهود متواصلة يبذلها ضباط إدارة مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة على مدار الساعة، للتصدي لجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية