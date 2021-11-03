"المصنفات" تضرب بيد من حديد.. ضبط 280 مقهى ومحال بلاي ستيشن وسنتر تعليمي مخالفين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
جهود متواصلة يبذلها ضباط إدارة مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة على مدار الساعة، للتصدي لجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
توجيهات اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ترجمها ضباط الإدارة إلى حملات تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز المحافظة.
أسفرت الجهود بقيادة العقيد حسام بكير مدير إدارة مباحث المصنفات بالجيزة، عن تحرير 280 محضرا متنوعا شملت (201 مقهى- 52 كافيه).
كما تضمنت الجهود ضبط 35 محل ألعاب بدون ترخيص "بلاي ستيشن" إضافة إلى 2 سنتر تعليمي.
تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.