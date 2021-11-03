شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسباب خصم مبالغ مالية من رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع.. سؤال يتكرر بشكل مستمر لدى عدد كبير من مستخدمي عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع والتى يبلغ عددهم حاليا 11 مليون 800 الف مشترك.

وفيما يلي الرسوم و المبالغ المالية التي يتم خصمها من قيمة الرصيد الذى يتم شحنه بعداد الكهرباء مسبوق الدفع للمنزلى وهى كالآتى:

أولا - خصم فرق الاستهلاك وهى عبارة عن :

- خصم 22 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات ساعة.

- خصم مبلغ 139 جنيها من رصيد العداد عند وصول كمية الاستهلاك إلى 651 كيلو وات ساعة.

- خصم مبلغ 270 جنيها من رصيد العداد مسبوق الدفع عند وصول الاستهلاك إلى 1001 كيلو وات ساعة.

ثانيا : مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد ويتم حسابه كالآتى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيه).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيه).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيه).

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كيلو وات (25 جنيه).

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيه).

8- المقروء صفر (9 جنيه).