شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 565 ألف طالب استفادوا من برنامج تكافؤ الفرص التعليمية بـ500 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تتبنى مبادئ العدالة الاجتماعية، وتبذل قصارى الجهود للمساهمة في الاستثمار في البشر وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يؤكد مراراً وتكراراً على أهمية بناء الإنسان المصري، وقد أوجدت الوزارة قناة اتصال دائمة داخل الجامعات المصرية من خلال وحدات التضامن الاجتماعي وأفرع لبنك ناصر الاجتماعي في جميع الجامعات المصرية, كما تتعاون مع الوزارة في تنفيذ أنشطتها داخل وخارج الجامعات عدد من الجمعيات الأهلية القوية وعلى رأسها الجمعية الشرعية والهلال الأحمر المصري وغيرهم، وذلك لتقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعات وللاستفادة من طاقاتهم في دفع عجلة التنمية للأمام وبقوة.

وأضافت القباج فى بيان للوزارة اليوم، الأربعاء، أن وحدات التضامن بالجامعات خرجت بمبادئ واضحة تقوم على بناء جسر من التواصل بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين الشباب الجامعي مع أهمية إشراكه في المشروعات التنموية واطلاعه على المشروعات القومية في مختلف محافظات الجمهورية، وقد استحدثت الوزارة، مبادرة "حاضنات الفائقين" لإيمانها بالتنمية من خلال العلم والثقافة والبحوث، ولتوفير منح دراسية وبحثية للطلاب الفائقين للتعلم ولاستثمار طاقاتهم في المبادرات التنموية.

وأوضحت القباج أن الوزارة تعمل على التوسع في تكافؤ الفرص التعليمية؛ ولذا تبحث عن المستحقين لهذه المنح والراغبين في الاستفادة منها، وقد وصل عدد المستفيدين من برنامج تكافؤ الفرص التعليمية في العام 2020-2021 ،565 ألف طالب بإجمالي 500 مليون جنيه مصرى، أما على مستوى الجامعات فقد احتفلت التضامن بانتهاء المرحلة الأولي من المبادرة وأطلقت بدء المرحلة الثانية.

وتهدف المبادرة إلى دعم الطلاب الفائقين وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافياً وتعزيز قدراتهم التعليمية والبحثية، ولقد تم التركيز على الأوائل فى 5 كليات عملية في مرحلة البكالوريوس وتشمل كليات الطب البشري والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم، وسيتم التوسع عن قرييب في كليات الخدمة الاجتماعية والآداب قسمي الاجتماع وعلم النفس.

ويحصل الطالب على مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه شهري بشرط أن يحافظ على تفوقه، كما استهدف طلاب الدراسات العليا بمرحلتي الماجيستير والدكتوراه وأصحاب المشروعات البحثية التطبيقية الابتكارية المرتبطة بالمشروعات القومية لمرحلتي الماجيستير والدكتوراة، مشيرة إلى أن المشروع استفاد منه في مرحلته الأولى 330 طالبا في مرحلة البكالوريوس، و70 طالبا في الدراسات العليا فى 14 جامعة حكومية بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون جنيه.

وقال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن وزارة التضامن تتكامل مع كافة قطاعات الدولة، والقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية، وتحدث طفرة في الرعاية الاجتماعية لجموع الشعب المصري، موضحًا أن مبادرة حاضنات الفائقين انطلقت في يناير 2020، وخلقت منافسة بين الطلاب الفائقين، موجهًا الشكر إلى رؤساء الجامعات ونوابهم، والمنسقين لهذه المبادرة، التي قدم من خلالها 450 منحة للفائقين.

واضاف ان الوزارة أنشأت وحدات للتضامن الاجتماعي داخل 25 جامعة مصرية للاحتكاك بالمجتمع الطلابي الذي يضم 4 ملايين طالب وطالبة، 500 ألف منهم في جامعة الأزهر،مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 3 وحدات داخل فروع الجامعة بالقاهرة، والمنصورة، وأسيوط، ويتم من خلالها توفير كافة خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، داخل الجامعات، وتهدف إلى دعم الطلاب، باعتبارهم نواة للمجتمع الذي في طريقه للتشكل من مرحلة المراهقة، إلى مرحلة تشكيل الوعي، وتكوين الأسرة، والاتجاه نحو العمل، وذلك من خلال التمكين الاقتصادي، وصرف أجهزة تعويضات لذوي الإعاقة، ودعم إقامة المشروعات الصغير، وبرامج الصحة، وإقامة معارض داخل الجامعات، والتوعية ببرامج تنظيم النسل.

وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع تغطية الـ27 جامعة حكومية بنهاية العام الدراسى الجديد لتطلق مرحلة جديدة من حاضنات الفائقين مع الإعلان عن برامج تأهيلية لهم داخل الجامعات المصرية.