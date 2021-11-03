شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة من الجمعة تصل حد الضباب على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الجمعة المقبل وحتى الإثنين، شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب أحيانا مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.