شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: تطعيم الأطفال بلقاح كورونا عقب إجراء التجارب اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن القرارات التى اتخذتها الحكومة منذ فترة والخاصة بربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بعد حصولهم على لقاح كورونا بداية من شهر ديسمبر المقبل، جاءت بعد التأكد من توافر لقاحات كورونا بكميات كبيرة وتدفقها بشكل مستمر، لافتا إلى أنه يوجد حاليا 1200 مركز متاح لحصول المواطنين على اللقاحات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى قناة "dmc"، أن هذه القرارات تهدف إلى حماية الدولة والمجتمع والمواطنين من انتشار فيروس كورونا، مشددا على أن التطعيم ثبت أنه يحد من انتشار المرض من ناحية ويحد من المضاعفات الشديدة فى بعض الحالات من ناحية أخرى، وهذه خطوة مهمة لصالح المجتمع وهناك فئات عديدة من الموظفين حصلوا على اللقاح وباقى الفئات العمرية من 16 لـ 18 عاما ومتاح لهم فايزر.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للصحة: "الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن تطعيم الأطفال فى الفئات العمرية من سن الخامسة إلى 12 عاما بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.. وهذه الخطوة سوف تنفذها الدولة المصرية بعد أن يتم تسجيل اللقاح فى مصر سواء كان نفس التى يحصل عليها باقى الفئات العمرية "الكبار" أو جرعة أقل، وإجراء اختبارات سريرية وإكلينيكية وإقرارها من قبل هيئة الدواء، حيث تبحث فى هيئة الدواء من قبل الخبراء بحيث يتم التأكد من الأمان والضمان ونوعية الجرعة".