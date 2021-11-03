شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الصحة تسمح لمواليد 2006 بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها فتحت وزارة الصحة باب التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للمواليد من عام 2006 ليصبح متاحا للفئة العمرية من 15 عاما، بعد أن كان مسموحا به فقط من عمر 18 عاما.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. . وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

ماكينات أحوال مدنية تستخرج كافة الأوراق الثبوتية دون تدخل بشرى لأول مرة

يوما تلو الآخر تشهد الأحوال المدنية تطورا كبيرا، وفى تطور سريع لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، أتاح قطاع الأحوال المدنية ماكينات بالمولات تستخرج كافة الأوراق الثبوتية مثل وثيقة الزواج والطلاق والوفاة، بالإضافة إلى وثائق الميلاد التي كانت متاحة قبل ذلك.

يذكر أن هناك ثورة تطوير حقيقية يشهدها قطاع الأحوال المدنية، تتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بهم.

سفارة مصر بأثيوبيا تدعو الجالية المصرية للحذر بعد فرض حالة الطوارئ

أهابت السفارة المصرية بأديس أبابا، اليوم الأربعاء، بأعضاء الجالية اتخاذ أقصي درجات الحيطة والحذر في ظل الظروف التي تشهدها إثيوبيا طبقا للبيانات الرسمية الصادرة، وبالإشارة إلي إصدار الحكومة الإثيوبية قرارا بفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد أمس الثلاثاء.

ودعت السفارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، أبناء الجالية إلى ضرورة الالتزام بالاجراءات والتعليمات المحلية، وحصر تحركات الأفراد والأسر في أضيق الحدود، مصحوبا بأوراق الثبوتية الشخصية في كافة التحركات؛ فضلا عن الابتعاد عن أماكن التجمعات أو التوجه إلى المناطق النائية.

وذكرت السفارة المصرية أنه وفي حالة الطوارئ يرجي الاتصال علي الرقم التالي : +251944342108.

تنمية المشروعات: إصدار 1700 رخصة توفيق أوضاع.. وإطلاق منصة إلكترونية فى يناير

قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقرير للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، عن إنجازاته خلال الفترة الماضية ورؤيته المستقبلية في شأن تنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة، وخطة تطبيق قانون تنمية المشروعات الجديد الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وأشار الجهاز إلى أنه يمتلك 33 فرعاً على مستوى محافظات الجمهورية، ويقدم خدمات مالية بالتمويل المباشر للمشروعات بنسب فائدة منخفضة، وتحتاج الدعاية والحملات الإعلانية إلى أموال كثيرة ونعمل على توفير الأموال اللازمة في هذا الشأن".

البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الآخر 1443 هـ فلكيا السبت المقبل

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فان هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجرية سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 15 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس الموافق 4/11/2021م (اليوم السابق ليوم الرؤية).

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية ، فى بيان له ، أن يوم الجمعة 29 من شهر ربيع الأول 1443هـ الموافق 5/11/2021م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (33 – 36 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (29- 45 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر ربيع الآخر 1443 هـ فلكياً يوم السبت 6/11/2021م.

طقس الغد معتدل بأغلب الأنحاء وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 28 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الخميس، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.